Природный парк планируется обустроить в центре Пскова

Фото: Екатерина Кочкина

Природный парк планируется обустроить в рамках проекта благоустройства площади Ленина в Пскове. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live.

«Нам всегда интересно выбираться на природу и жить на природе. Надо сделать природную вещь, природный парк внутри города, причём его пространство должно делиться как на зелёные, так и коворкинговые, общественные зоны», - сообщил Евгений Шапкин.

Архитектор рассказал, что в рамках благоустройства, планируется реконструкция территории кинотеатра «Октябрь», сквера с гномиками и площади Ленина. Причем сделать все три объекта собираются в едином стиле. Евгений Шапкин отметил, что, хотя сами гномы в сквере в не лучшем состоянии, их убирать не собираются.

Кроме того он рассказал, что возле «Октября» предполагается обустроить несколько площадок под различные мероприятия и выставки.

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