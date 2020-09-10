18 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Анастасия Тарасова

За сутки в Псковской области 18 человека заразилось коронавирусом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По состоянию на утро 10 сентября коронавирус в регионе обнаружили уже у 4 877 человек.

Выздоровело всего 3 602 пациента, за сутки – 34.

Всего специалисты провели 88 292 тестов, за сутки – 807.

«Строчка с летальными исходами остается без изменений, чего, к сожалению, не сказать про количество очагов: +1 на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках» – сообщил губернатор.