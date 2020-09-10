Фонтан на площади Ленина в Пскове запланирован на 2021 год

Фото: ПАИ

«Сейчас площадь Ленина не несёт функции площади. Это транзитный сквер, людям негде задержаться» - заключил главный архитектор города Пскова Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live.

Площадь Ленина в Пскове будет капитально отремонтирована в 2021 году. В рамках благоустройства центральной территории города, будет создан подвод воды, который позволит оборудовать фонтан.

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"Надеюсь, что этот фонтан будет. Газон с одной стороны сокращается, и делается рекреационное пространство. Если будет фонтан, то там смогут собираться и дети и взрослые. Фонтан, конечно бы, спас, но это вопрос дальнейшего финансирования", - сообщил архитектор.

Еще один фонтан в форме лилии будет установлен в Дендропарке города Пскова уже в сентябре этого года. Его открытие состоится в рамках фестиваля "Музыка на воде".