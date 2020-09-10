"Замораживаем зеленые шишки и закупаем орешки из Москвы": Ольга Бабкина рассказала, как в их огромной семье готовятся к холодам

Фото: Анна Лаба

Каждый день в доме Бабкиных начинается рано. Животные - не просто постояльцы, а уже настоящая семья. Каждый имеет имя, свой характер и предпочтения. Ольга знает каждого и ко всем умеет найти подход.

Фото: Анна Лаба

Хозяйка сказочного дома поделилась с "Комсомольской правдой в Пскове" о том, как идет подготовка у животных к холодам:

- Мы уже заготовили и разместили для наших белочек дуплянки - это такие специальные домики. Но, пока они не пользуются спросом. Видимо, еще тепло"

Белки в команде четверолапых на особом довольствии. Их корм обходится Бабкиным недешево:

- Сейчас к нам пришла посылка из Москвы, мы заказали кедровые орешки. Вообще белки очень любят и фундук, и грецкие орехи - а они очень не дешевые сейчас. На зиму я уже поставила замораживаться зеленые лесные шишки. Желуди у нас тоже в ходу.

В Instagram-аккаунте заводчицы и спасительницы животных Ольги пишут восхищенные комментарии о красоте грызунов:

- Какие же они красивые! Глаз не отвести (@marishkatimonen)

- Красивые как на картинке в детской книжке (@volgaonla)

- Местные белки совсем другой окраски, просто серые... а ваши настоящие, яркие! Как сказочные (@nikatx)

- До чего же милая девчуля,на ваших бельчат,да и на всех детишек,можно смотреть бесконечно и всегда с улыбкой на лице! (@zeml.nl)

Кроме того, Ольга ежедневно делится с читателями советами по кормлению, обустройству домиков для животных и отвечает на необычные вопросы, к примеру, как она отличает своих белочек Лёлю и Лютика друг от друга:

- они вообще разные, - делится Ольга. Но у Лёли кисточки на ушках!

Фото: Анна Лаба

Несколько недель назад в доме Ольги Бабкиной случилось неожиданное прибавление - родились хорята:

- Мы совсем не ожидали, что она родит их к осени. Обычно всегда были малыши весной, но тут неожиданно на свет появились 4 прекрасных хоренка.

В соцсетях Ольга опубликовала видео кормления малышей-хорьков, чтобы познакомить с подписчиками. Какое было удивление, что хорьки размером с ладошку имеют полноценный рацион взрослого хорька:

- Несмотря на то, что малыши откроют глазки только тогда, когда им исполнится месяц, они уже на ряду с родителями питаются мясом. Хорек по природе хищник - заключила Ольга.

История домашнего зоопарка Ольги Бабкиной началась с большого желания держать енота. Но произошла небольшая ошибка и вот - сегодня больше 20 хвостиков каждый день встречают свою любимую хозяйку и радуют порядка 40 тысяч подписчиков в Instagram.