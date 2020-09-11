Сегодня в Пскове перекроют движение по 4 улицам

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Сегодня в Пскове, в связи с проведением ремонтых работ, частично перекроют движение по четырем улицам.

— по участку улицы Леона Поземского, от улицы Герцена до улицы Олега Кошевого;

— по участку улицы Труда, на участке от улицы Школьной до улицы Леона Поземского;

— по участку улицы Волкова, от улицы Труда до пересечения улицы Волкова и Леона Поземского.

Движение по этим трем улицам будет перекрыто с 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября.

— по улице Советской, от площади Победы до улицы Металлистов.

Движение по Советской будет перекрыто с 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября.

В связи с этим в Пскове на несколько дней изменят свои маршруты 7 городских автобусов.