Алмазы начнут синтезировать в Псковской области к октябрю 2020

Фото из архива КП

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в Псковском районе подготавливает 15 инвестиционных проектов. Один из них направлен на изготовление искусственных алмазов.

По проекту, готовый алмаз - не продукт геологических процессов, а синтетически-выращенный в лабораторных условиях минерал. Обывателю может показаться, что под Псковом будут производить "подделку", но это не так.

Более 97% алмазов, используемых в промышленности именно синтетические. И технология производства у них крайне непростая.

На подготовку инженерных коммуникаций для проектов из средств индивидуальной программы социально-экономического развития в 2020 году выделено порядка 900 млн рублей.