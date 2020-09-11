Заболевших коронавирусом псковичей в 2 раза больше выздоровевших

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38 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 915.

Выздоровело 17 человек, в два раза меньше, чем заболело.

Количество умерших не изменилось - 65.

Статистика по районам

Псков – 1580

Великие Луки – 956

Бежаницкий район - 58

Великолукский район – 198

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 75

Дновский район - 109

Красногородский район – 41

Куньинский район – 44

Локнянский район - 15

Невельский район - 153

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 137

Опочецкий район – 50

Островский район – 351

Палкинский район - 56

Печорский район – 98

Плюсский район – 104

Порховский район - 171

Псковский район – 424

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 13

Пыталовский район – 29

Себежский район – 37

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24