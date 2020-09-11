Заболевших коронавирусом псковичей в 2 раза больше выздоровевших

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38 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 915.
Выздоровело 17 человек, в два раза меньше, чем заболело.
Количество умерших не изменилось - 65.
Статистика по районам
Псков – 1580
Великие Луки – 956
Бежаницкий район - 58
Великолукский район – 198
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 75
Дновский район - 109
Красногородский район – 41
Куньинский район – 44
Локнянский район - 15
Невельский район - 153
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 137
Опочецкий район – 50
Островский район – 351
Палкинский район - 56
Печорский район – 98
Плюсский район – 104
Порховский район - 171
Псковский район – 424
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 13
Пыталовский район – 29
Себежский район – 37
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24