Псков перейдет на электронные транспортные карты до конца 2020 года

Фото: gorod60.ru

В Псковской области до конца 2020 года в городских автобусах появятся транспортные карты. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

"В ближайшее время будет введена транспортная карта, которая будет выполнена в индивидуальном дизайне" - сообщил спикер.

Транспортная карта станет отличной альтернативой наличным средствам горожан. С подобной практикой уже познакомились соседи из Великого Новгорода. Там транспортная карта носит название "Береста" и имеет свой уникальный дизайн.

Фото: пресс-служба администрации Новгородской области

Кроме того, председатель комитета по транспорту рассказал, повторится ли сентябрьская лихорадка с проездными в октябре.

ПО ТЕМЕ:

Ранее в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству сообщали, что создадут несколько видов карт для псковичей.