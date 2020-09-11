Гдовчане пытаются распознать неизвестный артефакт

Фото: Степан Васильев| сообщество газеты "Гдовская заря" ВКонтакте

Гдович обнаружил артефакт во время ремонта частного дома в деревне Слобода. Он решил поделиться с читателями газеты "Гдовская заря" находкой, чтобы распознать его предназначение.

С виду находка очень похожа на монету, но на ней есть необычные надписи. Во-первых, по центру можно отчетливо обнаружить цифру один. в во-вторых, сверху и снизу от нее отчетливо читаются слова "ГДОВ" и "ИССЛЕДОВАНО".

Сам гдович предполагает, что эта "монета" предназначалась для печати. Но ее точное предназначение еще придется выяснить:

"Возможно, кто-то из земляков сможет нам пояснить, что же всё-таки это такое? И для чего использовалось? Будем благодарны любой информации!" - обратились в редакции "Гдовской зори" к своим подписчикам.