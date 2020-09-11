Псковичка сравнила храм Александра Невского с собором в Париже

Фото: allanka.pskov

Псковский экскурсовод Алла Кадермятова на своей личной странице в социальной сети Instagram сравнила псковский храм Александра Невского с собором Александра Невского в Париже.

"Два православных храма... Один из них в Пскове, другой именно в Париже. Оказалось, храмы имеют общие черты и переплетение историй", - рассказывает псковичка.

Экскурсовод рассказала, что в храмах почти одинаковые башенки с шатрами и формой куполов. Кроме того оба храма связало имя митрополита Псковского и Порховского Тихона. В Пскове владыка является, по сути, духовным отцом всех псковичей, а в Париже митрополит стал духовным отцом Жерара Депардье.

Завтра в Храме Александра Невского отпразднуют Престольный праздник, в нем примет участие заместитель губернатора Вера Емельянова.