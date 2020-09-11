Умерла пострадавшая в ДТП под Великими Луками 8-летняя девочка

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

8-летняя девочка, пострадавшая в результате страшного ДТП в Великолукской районе 27 августа, скончалась вечером 10 сентября. Об этом Комсомольской правде сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Смертельное ДТП произошло ночью 27 августа на федеральной трассе М-9 «Балтия». Водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа».

Оба водителя легковых автомобилей погибли на месте ДТП. В салоне "Киа" находились две девочки, одна из них оказалась в коме 28 августа.