Псковского сержанта оштрафовали за отпуск в Крыму

Псковского сержанта наказали за то, что он провел отпуск в Крыму. В 2018-м году военнослужащий отдыхал на полуострове , а в 2020-м ему пришлось платить за это штраф.

Как сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону, 30 мая 2018 года мужчина взял отпуск с 7 июня по 10 августа с учетом 15 суток для проезда к месту отпуска — до Забайкальского края и обратно.

Выяснилось, что на дорогу в Крым мужчина потратил всего 6 дней, остальное время он потратил на отдых.

В результате псковский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным и назначил штраф в размере 12 000 рублей.