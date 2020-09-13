Прогноз погоды на предстоящую неделю в Псковской области

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Начало и середина недели отметится дождем. Ночью температура воздуха не будет ниже +8 градусов, но солнце станет редким гостем.

13, воскресенье: сегодня последний день, когда среди облаков днем будет выглядывать теплое солнце. Даже небольшой дождь не станет ему помехой. Температура воздуха +11...+17 градусов. Низкое атмосферное давление.

14, понедельник: первый день предстоящей недели начнется с небольшого дождя. К обеду выйдет солнце, но быстро скроется за облаками. Температура воздуха +11...+18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

15, вторник: пасмурная погода не станет предвестником дождя. Кроме того, температура воздуха днем прогреется до +19 градусов. Ночью местами может упасть до +10.

16, среда: непостоянство - это про этот день. Начнется он пасмурно, к обеду выйдет солнце, которое прогреет воздух до +20 градусов и сразу же скроется в облаках. Вечером ожидаются кратковременные дожди.

17, четверг: день отметится сильным ветром от 4 до 6 метров в секунду. Весь день будет моросить, поэтому зонт будет необходим. К концу рабочего дня дождь усилится. Температура воздуха +8...+13 градусов.

18, пятница: сильный ветер северного направления и небольшой дождь, который закончится только к ночи. Температура воздуха +7...+9 градусов. Одевайтесь теплее.

Выходные также будут пасмурными, температура воздуха по-настоящему осенняя, с перепадами. Дождей не прогнозируется.