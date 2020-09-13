Единый день голосования начался в Псковской области

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Сегодня, 13 сентября в Псковской области Единый день голосования. В последний день трехдневного голосования на муниципальных выборах в регионе завершатся 114 избирательных кампаний.

В 8:00 открылись избирательные участки, завершат работу они к вечеру - 20:00. В этот раз избирателям предоставили возможность голосования не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях, а также на дому.

В данный момент проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе проходит 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.