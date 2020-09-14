Петербуржец в сандалиях пожаловался на холод в псковском УИКе

Фото: архив КП

В Псковской области избирательная комиссия зафиксировала 38 жалоб по нарушениям проведения выборов. Необоснованными признали 29 из них. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Игорь Сопов в эфире ПАИ-live.

В ряду самых необычных жалоб председатель облизбиркома выделил жалобу на холод: "Один из наблюдателей, приехавший на выборы в Псковскую область из Санкт-Петербурга, пожаловался на холод в участковой избирательной комиссии".

На фотографиях видно, что молодой человек пришел в избирательный участок в летних сандалиях. Игорь Сопов отметил, что не очень комфортно приезжать на такое мероприятие туристу.

Кроме того, обращения граждан коснулись работы сотрудников пограничных служб и СМИ. На шесть жалоб сразу был дан ответ, три обращения переправлены в Роскомнадзор.