83% депутатских мандатов получил лидер голосования в Псковской области

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Единая Россия получила 83% депутатских мандатов по итогам выборов 13 сентября. Об этом рассказал председатель Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский

«Единая Россия в целом по стране показала хороший результат, Псковская область не исключение. Мы провели из 1150 кандидатов 959, это более 83 %», - рассказал Котов.

Председатель Псковского регионального отделения партии рассказал, что они боролись за каждый мандат о отметил, что теперь им «предстоит большая работа, чтобы оправдать доверия избирателей».