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9 человек заболели коронавирусом в Пскове. Об этом стало известно из статистики, приведенной 14 сентября в официальном telegram-канале Псковской области.
На сегодняшний день в Пскове заболели уже 1599 человек. Всего в области заболели 4 982 человека.
Выздоровело – 3 689 человек, три - за прошедшие сутки.
Статистика по районам
Псков – 1599
Великие Луки – 976
Бежаницкий район - 58
Великолукский район – 199
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 75
Дновский район - 110
Красногородский район – 41
Куньинский район – 47
Локнянский район - 17
Невельский район - 156
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 138
Опочецкий район – 53
Островский район – 352
Палкинский район - 58
Печорский район – 100
Плюсский район – 104
Порховский район - 171
Псковский район – 431
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 13
Пыталовский район – 29
Себежский район – 38
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 25