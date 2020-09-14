.

9 человек заболели коронавирусом в Пскове. Об этом стало известно из статистики, приведенной 14 сентября в официальном telegram-канале Псковской области.

На сегодняшний день в Пскове заболели уже 1599 человек. Всего в области заболели 4 982 человека.

Выздоровело – 3 689 человек, три - за прошедшие сутки.

Статистика по районам

Псков – 1599

Великие Луки – 976

Бежаницкий район - 58

Великолукский район – 199

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 75

Дновский район - 110

Красногородский район – 41

Куньинский район – 47

Локнянский район - 17

Невельский район - 156

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 138

Опочецкий район – 53

Островский район – 352

Палкинский район - 58

Печорский район – 100

Плюсский район – 104

Порховский район - 171

Псковский район – 431

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 13

Пыталовский район – 29

Себежский район – 38

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 25