Мужчина в Великих Луках обокрал церковную лавку

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленник взломал дверь, проник в помещение и вынес оттуда серебряные крестики и денежные средства. В кассе он оставил только 50-рублевые купюры и мелочь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

50-летнего подозреваемого вскоре задержали недалеко от места происшествия. В его автомобиле обнаружили похищенные украшения и денежные средства. Задержанный, житель Санкт-Петербурга, ранее уже был судим за кражу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.