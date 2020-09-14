В Пскове «за двумя зайцами» погонишься - получишь скидку 50%

Фото: Анастасия Тарасова

Псковичи могут получить скидку 50% , при покупке двух билетов на Пушкинский театральный фестиваль, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

ТКД объявила о проведении акции «За двумя зайцами». При покупке билета в кассе театра на любой спектакль в октябре, ценой от 400 рублей, можно получить скидку 50% на любой спектакль фестиваля.

Фото: Анастасия Тарасова

В театре отметили, что все билеты, приобретаемые в рамках акции, невозвратные. К тому же, чтобы получить скидку - надо покупать билеты по полной стоимости. Акция будет проходить до конца фестиваля, 28 сентября.