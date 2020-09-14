Озвучили средний размер зарплаты на заводе «Титан-Полимер»

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Гендиректор завода «Титан-Полимер» в Пскове Герман Петрушко озвучил размеры средней заработной платы на производстве в эфире ПАИ-live.

В среднем, заработная плата на заводе составляет 36 тысяч рублей, но это не предел:

«Подчеркну, это именно средняя цифра, так как инженерно-технический персонал будет получать 45 тысяч и более, логисты – 80-90 тысяч рублей плюс премия до 25%, плюс коэффициент за классность. Зарплата «белая», мы ничего не прячем», - подчеркнул Герман Петрушко.

Кроме того, на предприятии будет осуществляться организованная доставка персонала, медобслуживание и обеспечение питанием.

«Все обучающие программы, постоянное повышение квалификации мы тоже предоставляем. Будет действовать и свой профсоюзный комитет, который займется подарками, путевками для детей наших сотрудников, как это, например, уже происходит в Омске», - дополнил Герман Петрушко.