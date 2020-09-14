"Зябко в многоквартирных бетонных трущобах": псковичи просят отопление

.

В instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стали появляться жалобы на холод в квартирах.

"Началось похолодание, от которого зябко в многоквартирных бетонных трущобах. Дети и пожилые люди мерзнут и болеют. Ночью температура падает до 10 градусов и ниже. Особенно холодно будет со среды. Можно сделать реальный шаг в борьбе с коронавирусом - включить отопление раньше обычного." - обратился пскович Евгений Степанов к губернатору.

"Здравствуйте, скажите по ночам холодно, спим с обогревателем, 1 этаж, почему не включить отопление раньше или надо дождаться пока все заболею"

Согласно опросу, проведенному Комсомольской правдой в социальной сети "ВКонтакте", 64% опрошенных уже замерзают в своих квартирах и ждут отопления.

Ранее Сергей Грахов рассказывал, что как только прогноз погоды на 10−15 дней будет показывать устойчивое снижение температуры, в регионе запустят режим протапливания.