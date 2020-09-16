Бесплатная экскурсия ждет псковичей на празднике «Воевода Шуйский»

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Бесплатная экскурсия ждет псковичей во время ежегодного исторического праздника «Воевода Шуйский», сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Записаться на экскурсию можно уже сейчас в специальной теме в группе «ВКонтакте». В этом году фестиваль пройдет в онлайн-режиме.

В рамках праздника с 21 по 27 сентября в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» псковичи смогут посмотреть интервью с псковскими учёными и историками. Кроме того проведут гончарный и кузнечный мастер-классы.