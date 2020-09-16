Псковская прокуратура прокомментировала жалобы сотрудников "Империала"

.

Псковичи в Instagram-аккаунте губернатора стали жаловаться на то, что некоторые организации в принудительном порядке заставляют работников делать прививки от гриппа.

Одна из псковичек (@lelik_0322), отметила, что в Империале заставляют делать прививки от гриппа.

"Администрация ТК Империал, ОБЯЗЫВАЕТ арендаторов прививать сотрудников от гриппа, угрожая недопуском к работе! Срок до 20 сентября. <...> Нельзя лишать людей работы, только за то, что они реализуют своё право на добровольный выбор. В этом ключе, позиция администрации ТК Империал - шантаж, нарушающий права человека" .

В прокуратуре Псковской области нашей редакции сообщили, что сообщение псковички уже зафиксировали. Кроме того они отметили, что по этому вопросу нужно проводить проверку:

"Сезонная прививка от гриппа является добровольной, поэтому принудительно заставлять ее сделать никто не может. По опыту скажу, что все проверки по данным вопросам приводят к тому, что работодатели говорят другие вещи. Зачастую, люди просто выдают желаемое за действительное" - сообщил нам старший помощником прокурора Псковской области по связям со СМИ и правовому обеспечению Юрий Зайцев.

Как пояснили в прокуратуре, в большинстве подобных в результате оказывалось, что никто никого не заставлял, а действовал только лишь с заботой о здоровье подчиненных.

В центре информационной поддержки клиентов ТЦ "Империал" нам ответили, что на самом деле никто прививаться работников не заставлял. "Разговора о принуждении вообще не было. Арендодателям было выдано письмо о том, что желающие могут привиться от гриппа на добровольной основе. Для этого даже был специально установлен автобус у входа в торговый центр" .

Кроме того, в приемной отметили, что недавно они предложили работникам сделать прививку от пневмококка. "На количество желающих была подана заявка. Хотя те, кто заявку подать не успел наверняка смогут обратиться в личном порядке".