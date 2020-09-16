В Пскове появится пешеходный мост у Кремля

.

В Пскове появится пешеходный мост через реку Пскову. Планировалось, что он будет возведен между Троицким мостом и местом слияния Псковы и Великой.

Данное решение поддержали участники регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Заседание Совета прошло во вторник, 15 сентября.

На заседании отметили, что на данный момент нужно подготовить несколько предложений по внешнему виду моста и его техническим особенностям. Сделать это необходимо для того, чтобы архитекторы смогли проработать эскизные проекты, которые пройдут обсуждение на Совете.

Губернатор отметил, что нужно включить в работу специалистов МЧС для проработки вопросов обеспечения безопасности моста во время весеннего половодья.

Ранее Михаил Ведерников высказывался в поддержку идеи строительства пешеходного моста через Пскову, отметив, что он в устье реки действительно нужен с точки зрения туристической логистики.

По данным опроса, который мы провели в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте" в июле 2020 года, подавляющее большинство псковичей строительство моста поддержало. 76% горожан отметили, что мост построить пора уже давно. Еще 5% предложили сделать мост разборным.