Открыт прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

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О начале приема заявок на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в 2020 году объявил Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Конкурс проводится при поддержке Министерства экономического развития РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета, сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Проект направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России, организацию предпринимательской деятельности и популяризацию нового направления развития экономики страны. «Его цель — найти и выявить лучшие проекты для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений социального бизнеса», - сообщили в Центре инноваций социальной сферы Псковской области.

Региональный этап, который пройдет с сентября по ноябрь в регионах России, в том числе в Псковской области, определит лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора.

Региональный этап конкурса направлен на поиск лучших региональных практик решения социальных проблем и демонстрацию экономически устойчивых решений в социальной сфере, а также на привлечение внимания органов государственной и муниципальной власти, НКО к сектору социального предпринимательства.

В 2020 году организаторами определены следующие основные номинации: «Социальное обслуживание», «Просветительская деятельность», «Реабилитация людей с ОВЗ», «Социальный туризм», «Разработка ТСР и ИТ для людей с ОВЗ», «Обеспечение занятости», «Физическая культура», «Дополнительное образование детей».

Для некоммерческих организаций добавлены 4 дополнительные номинации: «Дополнительное образование детей», «Уход за пожилыми», «Социальное обслуживание», «Развитие территорий».

Сроки проведения регионального этапа конкурса с 1 сентября по 20 ноября 2020 года. Прием заявок продлится до 25 октября включительно.

Награждение победителей регионального этапа состоится 20 ноября в Пскове.

В конкурсе могут принять участие действующие социальные предприниматели и некоммерческие организации, имеющие реализованный социальный проект с финансово устойчивой бизнес-моделью. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса: https://konkurs.sprgsu.ru/

В Псковской области конкурс «Лучший социальный проект года» проводится в четвертый раз. Участниками конкурса предыдущих лет стали порядка 50 социальных предпринимателей.

Уполномоченным представителем конкурса в Псковской области и организатором регионального этапа является АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Заявку можно подать здесь.