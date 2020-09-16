Перекресток Инженерной и Индустриальной завершат к ноябрю

Скриншот с сайта pskov.camera

Работы по реконструкции перекрестка и капитальный ремонт дорог на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной будет завершен до 28 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Реконструкция перекрестка улицы Яна Фабрициуса и Гражданской завершится до конца года

Планы на ремонтные работы до 2020 года грандиозные: планируется отремонтировать 18 улиц, площадь, 2 моста, путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, 2 проезда и 5 дворовых территорий.