Где в Пскове бесплатно провериться на рак кожи

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Завтра, 17 сентября, жители Псковской области смогут бесплатно проверить подозрительные кожные образования.

С 9.00 до 13.00 в ГБУЗ "Псковский областной клинический онкологический диспансер" на улице Вокзальной,15а пройдет осмотр для раннего выявления меланомы и других онкологических заболеваний кожи. Медики отметили, что очень важно внимательно относится к родинкам и родимым пятнам на теле. Меланома — один из самых опасных видов рака кожи: летальность при меланоме выше более чем в 10 раз в сравнении с другими типами рака кожи. Акция проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь маску, перчатки, сменную обувь или бахилы, паспорт, СНИЛС, полис ОМС.