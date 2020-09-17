В УГХ Пскова объяснили как передвигаться по мосту велосипедистам

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В управлении городского хозяйства Пскова объяснили правила применения знаков «Движение на велосипедах запрещено».

В связи с многочисленными жалобами жителей Пскова велосипедистам запретили ехать по тротуарам моста 50-летия Октября. На тротуарах появились дорожные знаки 3.9, запрещающие передвижение по мосту на велосипеде.

Позже в администрацию города стали поступать вопросы от велосипедистов о правилах действия знаков.

Псковичи интересовались каким образом по мосту должны передвигаться велосипедисты. Многие выражали сомнение докуда действует знак, распространяется ли его действие на проезжую часть или только на пешеходную зону.

В УГХ пояснили, что «дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» установлены справа от тротуара, и, соответственно, их действие распространяется только на тротуары моста 50-летия Октября».

Кроме того на сайт губернатора задавали вопрос о ширине моста:«активисты убитых дорог города Псков измеряли ширину моста еще при ремонте там не 1.5 метра, а 1.4, а в некоторых местах еще меньше».