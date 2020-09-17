Митрополит Тихон организует празднование 800-летия Александра Невского

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Митрополита Псковского и Порховского Тихона назначили заместителем председателя Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Соответствующее решение было приятно Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает псковская епархия.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

В епархии отметили, что председателем Оргкомитета является сам Патриарх Кирилл. Связано это с важностью грядущего события.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Празднование планируется провести 12 сентября 2021 года в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Дата выбрана не просто так. 12 сентября православные отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.