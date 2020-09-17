Улица Западная в Пскове станет полноценным бульваром

Фото: Елена Полонская

Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу №10 Любовью Николаевой и проектировщиком «СДМ Проект» Галиной Мышинской на встрече с жителями домов № 30-50 на улице Кузбасской Дивизии обсудили проект реконструкции первой очереди - от улицы Киселева до Коммунальной, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"В этом проекте предусмотрено 3 комплекса: первый - от существующего кольца до ул. Михайловской, включая в себя устройство кольцевого пересечения ул. Западной и ул. Кузбасской", - отметила Полонская в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Елена Полонская

Согласно генеральному плану, улица Кузбасской дивизии станет магистральной с четырехполосным движением. Две полосы в одну сторону и две в другую будут разделены полосой шириной в 5 метров, на которой будет оборудовано ограждение для пешеходов.

Планируется, что в рамках реконструкции появятся 3 автобусных остановки. По левой стороне будут благоустроены все тротуары, по правой - оборудуют новые.

Движение на улице Крестки будет направлено в одну сторону от улицы Кузбасской дивизии до Западной. Будет присоединен новый микрорайон. Улица Западная станет полноценным бульваром.

Проект исключает попадание детей на проезжую часть, сквер будет огорожен и оборудован пешеходными переходами. Кроме того будет решена проблема освещенности пешеходной зоны – по улице Кузбасской дивизии установят светодиодные светильники.

десь планируется оборудовать новую автобусную остановку и решить проблемы с освещением. Скриншот из Яндекс.Карт

Жильцы Многоквартирных домов предложили перенести пешеходный переход по улице Западной или добавить еще один. Кроме того они высказали опасения, что улица Кузбасской дивизии «утонет» в припаркованных машинах. Заверяют, что магистральные улицы абсолютно свободны для движения автотранспорта, и парковки на них запрещены.

Ранее о проекте реконструкции рассказывал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.