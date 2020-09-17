Как жители села в Псковской области смогли сэкономить на электричестве

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Обновить окна в клубе и залатать ему крышу, отремонтировать скамейку, поставить футбольную площадку и сэкономить средства на свете, заменив старые фонари на энергосберегающие, - все это для улучшение жизни в селе делают ТОСы.

"Мы довольны, что создали ТОС. Он объединяет местных жителей, помогает решать внутренние деревенские вопросы (водоснабжение, вырубка высоких деревьев, плохие дороги). К примеру, к 75-летию Победы мы участвовали в акции «Сад Победы» и посадили аллею из 75 деревьев" - рассказала "Псковской правде" Елена Алексеева, председатель ТОСа "Гаврово-мой край родной".

Елена Алексеева поделилась, что ТОС «Гаврово – мой край родной» был создан чуть более полугода назад. Немногим позже было принято решение участвовать в грантовом конкурсе. А после была победа:

"Наш проект «Сбережем электроэнергию нашего села» - о замене старых светильников на современные энергосберегающие лампы, - рассказывает председатель ТОСа Елена Алексеева. - У нас плохое уличное освещение, висят фонари старого образца, многие из которых уже вышли из строя. Эти фонари «нажигают» много киловатт"

Председатель ТОСа поделилась, что администрация Искровской волости не может оплачивать суммы, которые нагорают за освещение. Для этого был придуман график, который предполагает включение фонарей на несколько часов утром и вечером. А это никак не устраивает жителей деревни.

"Это нас и подтолкнуло написать проект. Победа в гранте не даст возможность заменить светильники по всей деревне – их 25 - средств, конечно, не хватит, но 17 новых фонарей установить получиться" - заключила Елена Алексеева.

За полгода село изменилось кардинально. Причиной всему - элементарное желание людей сделать комфортной не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Планы у ТОСа грандиозные (в рамках маленького села).

"Для детей и мам возвести детскую площадку, для школьников и подростков – площадку для занятий воркаутом, для увлеченных спортом - футбольное поле".

На территории Псковской области созданы и работают 103 ТОСа, из них 10 в Дновском районе. Благодаря второму грантовому конкурсу жизнь к лучшему изменится не только в Гаврово. В деревне Заклинье обустроят центр – место, где смогут отдохнуть местные жители, а в самом райцентре появится знак «Я люблю Дно», отремонтируют скамейку в парке имени А. С. Пушкина и проведут парад ТОСов.