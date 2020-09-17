Ситуация с бешенством в Псковской области названа неблагополучной

Фото из архива КП

Соседние Ленобласти регионы - Псков и Карелия названы неблагополучными по отношению к ситуации с бешенством у животных. Об этом сообщил портал 78.ru.

"В Ленинградской области ситуация с бешенством у животных считается благополучной, а вот в соседних Пскове и Карелии — нет" - сообщили в издании.

В Псковской области ежегодно выявляется до 10 случаев заражения бешенством у диких животных и порядка 1-2 среди домашних. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Комитете по ветеринарии Псковской области:

"За этот год уже зафиксировано 4 случая бешенства в Псковской области. Даже у одного козла обнаружено заболевание - его укусило зараженное дикое животное".

Бороться с бешенством у диких животных с помощью легкомоторной авиации, как в Ленобласти, Псков не может. В регионе раскладывают вакцину охотоведы и охотники.

"Вакцину разносят к норкам, на места скопления диких животных и к массовым свалкам" - сообщила председатель комитета Вера Баданина.