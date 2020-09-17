Белорусские автобусы 1-го класса поступят в Псков к 21 декабря

Фото из архива КП

Шесть низкопольных автобусов, произведенных в Беларуси, поступят в Псковскую область в середине декабря. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сообщается, что автобусы 1-го класса будут оборудованы 30-ю местами для инвалидов-колясочников.

Восемь камер видеорегистрации будут закреплены по периметру, а внутри автотранспорта все будет по первому слову техники: терминал с системой ГЛОНАСС/GPS, информационным таблом, Wi-Fi, кнопкой вызова водителя, тахометром и системой пожаротушения.

Закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей.