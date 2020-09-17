Еще одна псковская школа закрылась на карантин из-за коронавируса

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Павская школа Порховского района закрылась на карантин из-за коронавируса, сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что коронавирусом заболел один из учителей. В связи с этим было принято решение о переводе учеников на удалённое обучение.

Из-за трех случаев заболевания коронавирусом, на дистанционное обучение перевели Великолукскую государственную академии физической культуры. Кроме того в одной из школ Великих Лук перевели на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом один класс.