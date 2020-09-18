Новые велосипедные дорожки появятся в Пскове в 2021 году

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В следующем году в Пскове начнут активно развивать велоинфраструктуру в городе. Соответствующее решение было принято 17 сентября на совещании по созданию в Пскове сети велосипедных дорожек.

Открывая встречу, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской областиБ Елкин озвучил предложение начать оборудовать велодорожками отремонтированные широкие тротуарах.

Речь идёт о пешеходной зоне вдоль Рижского проспекта, улиц Чудской и Юбилейной, и в ближайшем будущем — Леона Поземского.

Александр Братчиков добавил к этому перечню городские парки и набережные. Было выдвинуто предложение о создании закольцованных веломаршрутов.

«Весь город сразу не охватить. Будем постепенно идти к этой цели, планируя организацию велодорожек вдоль ремонтируемых улиц, и таким образом воспитывать культуру поведения не только водителей, но и пешеходов и велосипедистов, приучать их передвигаться по городу безопасно», – заметил Елкин.