Опубликованы эскизы пешеходного моста через Пскову

Фото здесь и далее: газета Псковская Правда

На Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия предложили эскизы для конструирования моста через Пскову. По задумке, пешеходная переправа закольцует туристические маршруты и сделать сердце города более комфортным для прогулок.

Эскизы предложили псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института. Если у псковичей сдержанные идеи - кованые мосты без рискованных идей, то студенты предложили варианты, наполненные креативом.

На фото, которые предоставила "Псковская правда", можно разглядеть стеклянные ограждения, прозрачные решетки, навесные и разводные конструкции.

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