На следующей неделе в Псковскую область придет антициклон

Фото из архива КП

Середина недели в Псковской области отметилась штормовым ветром и низкими температурами. Однако, на следующей недели придет антициклон - рассказала "Комсомольской правде в Пскове" начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

С начала следующей недели жители области наконец смогут отправиться погулять на улицу, устроить фотосессию или просто насладиться осенней погодой из окна своего дома.

"Теплее, светлее и радостнее будет с наступлением следующей недели - придет антициклон. Это значит, что не ожидается дождей и сильных ветров, а на небе выглянет солнце. Однако, прохлада сохраниться" - отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, синоптик отметила, что рекордно низких ранних температур не ожидается. Прохлада придет в сроки - к началу октября.

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