В Псковском районе задержали воришек дорожных знаков

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Под Псковом задержали двух молодых людей, которых подозревают в краже дорожных знаков на территории трех муниципальных образований, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия,подозреваемый срезали дорожные знаки ножовкой. Ранее предприимчивые охотники за металлом уже были судимы. Сейчас в полиции подозревают, что они могут быть причастны к хищению 20 метров забора с дачного участка в деревне Колосовка.

Фигуранты дали признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Кража» УК РФ.