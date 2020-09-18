В 2020 году от гриппа планируется привить более 375 тысяч псковичей

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В 2020 году в Псковской области планируется вакцинировать от гриппа 60% населения.

Как сообщили в официальном telegram-канале Псковской области, данный показатель соответствует поручению Президента.тВсего планируется привить 375,7 тысяч человек, в том числе 72,8 тысяч детей.

Прививочная кампания предстоит масштабная, поэтому планируется задействовать мобильные комплексы.

В этом сезоне Роспотребнадзор ожидает особенно злобные штаммы гриппа, поэтому, по их мнению, к вопросу вакцинации стоит отнестись серьезнее.