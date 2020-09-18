Псковский поэт госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото со страницы Игоря Исаева в социальной сети "ВКонтакте".

Псковского поэта Игоря Исаева госпитализировали в областную больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

15 сентября коллеги поэта написали об этом в социальных сетях. Литературное сообщество и друзья Игоря Исаева ежедневно узнают информацию о его состоянии и оставляют в социальных сетях слова поддержки.

Как сообщает ПАИ, знакомая поэта ходила в больницу и справлялась о его состоянии. Ей сообщили, что Игоря Исаева прооперировали.

«Сегодня ходила в больницу, единственная информация, которую мне сказали, так как я не являюсь родственником, – состояние стабильно тяжёлое. Оторвался тромб в голове».