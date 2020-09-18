Вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила

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На данный момент в Псковской области второй волны коронавируса не наблюдается, сообщил "Комсомольской Правде" главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Псковской области сейчас лучше, чем было в августе. Как сообщил на сегодняшнем оперштабе Михаил Ведерников, уровень заболеваемости в регионе в августе был почти на 40% выше, чем сейчас.

Сегодня, 18 сентября, в Псковской области коронавирусом заразились 34 человека. Общее количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашей области - 5 091 человек.