Роспотребнадзор сообщил о ситуации с коронавирусом в Пскове

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Псковская область снизилась по уровню заболеваемости. Об этом "Комсомольской правде" сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

"Во многих регионах в данный момент наблюдается значительный прирост заболевания коронавирусом. Однако, в нашем регионе зафиксировано снижение количество заболевших. Стало значительно меньше случаев заражения, если сравнивать с августом" - прокомментировал Александр Нестерук.

За прошедшие сутки 34 человека заболели коронавирусом в Псковской области. В связи с этим, по словам главного санитарного врача, речь о второй волне идти не может.