26 детей в Псковской области остаются на лечении от коронавируса

Фото из архива КП

В Псковской области на данный момент 26 детей находятся на лечении от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Из 26 детей 4 госпитализированы, 22 находятся на амбулаторном лечении. Две группы детских садов в Псковской области находится на карантине.

От коронавирусной инфекции в Псковской области проходит лечение 475 человек. Один человек находится на аппарате ИВЛ, 82 на кислородном обеспечении.

Всего в регионе для лечения от коронавируса свободны 72% коек.