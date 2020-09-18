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26 детей в Псковской области остаются на лечении от коронавируса

Источник:kp.ru
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Псковской области на данный момент 26 детей находятся на лечении от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Из 26 детей 4 госпитализированы, 22 находятся на амбулаторном лечении. Две группы детских садов в Псковской области находится на карантине.

От коронавирусной инфекции в Псковской области проходит лечение 475 человек. Один человек находится на аппарате ИВЛ, 82 на кислородном обеспечении.

Всего в регионе для лечения от коронавируса свободны 72% коек.