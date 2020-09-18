Выявлены 2 случая заболевания коронавирусом в псковских детских садах

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Выявлены 2 случая заболевания коронавирусом в детских садах, сообщил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Заболевшие находятся в разных группах, на данный момент обе закрыты на карантин.

Кроме на оперштабе сообщили, что на лечении находится с коронавирусой инфекцией находятся 26 детей. Во всех учебных учреждениях Псковской области у 25 школьников подтвердили коронавирус, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области. 12 классов в связи с этим переведены на дистанционное обучение.