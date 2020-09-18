Объяснили задержку социальных выплат в Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 сентября в прямом эфире проекта ПАИ-live объяснил задержку социальных выплат в регионе.

В начале месяца накладка произошла по техническим причинам. Ведерников подчеркнул, что выплаты уже проведены, но необходимо «проговорить эту тему, чтобы картина была максимально понятна для каждого».

Кроме того проблемы с выплатами были связаны с задержками на выплату федеральных доплат сотрудникам соцучреждений, переведённых на закрытый режим работы.

«Здесь также была прозрачная и понятная причина: задержка была связана с переподписанием договора с Минтрудом. Сейчас все выплаты идут в соответствии с графиком, задержек нет», - отметил губернатор.