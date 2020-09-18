В Пскове состоится открытие 77-го филармонического сезона

Фото пресс-центра администрации Псковской области

Псковская областная филармония вновь откроет двери для слушателей 2 октября. После долгого перерыва в концертном зале состоится открытие 77-го филармонического сезона. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции.

Долгожданный концерт связан с большой юбилейной датой – 250-летием со дня рождения Людвига ван Бетховена. В исполнении ведущего музыкального коллектива филармонии – Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит его легендарная 5-я симфония.

«Это 25-й сезон оркестра. Надеемся, что несмотря на все сложности, он будет насыщенным и ярким», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский.