Где сделать прививки от гриппа в Пскове и Великих Луках

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Комитет по здравоохранению сообщил о проведении выездной вакцинации от гриппа в Пскове и Великих Луках.

Город Псков:

с 04.09.20 по 20.09.2020 на территории ТК «Империал» работает мобильный ФАП - автобус гос. номер В 862 КР 60.

с 10.00 до 17.00 – будние дни,

с 10.00 до 15.00 - выходные дни (суббота и воскресенье) На территории «Семейный магнит» (г.Псков, ул. Труда д.47а)

с 09.00 до 14.00 - 19.09.2020 суббота 20.09.2020 воскресенье

Город Великие Луки:

1. 01.10.2020г Торговый Центр « Апельсин» ( ул. Вокзальная, д.11) с 9:00 до18:00

2. 01.10.2020г - Возле Дома культуры им. Ленинского Комсомола (ул. К. Зверева, д.29) с 9:00 до 14:00

3. 22.10.2020г - Торговый Центр « Апельсин » (ул. Вокзальная, д.11) с 9:00 до18:00

4. 22.10.2020г - Возле Дома культуры им. Ленинского Комсомола (ул. К. Зверева, д.29) с 9:00 до 14:00.

Также всем жителям Псковской области можно обратиться в свою поликлинику и сделать прививку от гриппа.