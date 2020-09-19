Еще 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Олег УКЛАДОВ
За сутки в Псковской области коронавирусом заразились еще 42 человека, общее количество инфицированных достигло 5 133 человека, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области».
За сутки выздоровели 27 человек, всего 3 849.
За весь период пандемии умерли 65 жителей Псковской области.
На данный момент проведено 94 161 исследование.
За минувшие сутки 16 человек заразились коронавирусом на заводе в Великих Луках.
Статистика по районам:
Псков – 1641
Великие Луки – 1030
Бежаницкий район - 59
Великолукский район – 203
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 43
Куньинский район – 47
Локнянский район - 19
Невельский район - 156
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 139
Опочецкий район – 56
Островский район – 363
Палкинский район - 58
Печорский район – 101
Плюсский район – 104
Порховский район - 179
Псковский район – 440
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 16
Пыталовский район – 30
Себежский район – 38
Струго-Красненский район – 51
Усвятский район - 26