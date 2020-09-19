Еще 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились еще 42 человека, общее количество инфицированных достигло 5 133 человека, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области».

За сутки выздоровели 27 человек, всего 3 849.

За весь период пандемии умерли 65 жителей Псковской области.

На данный момент проведено 94 161 исследование.

За минувшие сутки 16 человек заразились коронавирусом на заводе в Великих Луках.

Статистика по районам:

Псков – 1641

Великие Луки – 1030

Бежаницкий район - 59

Великолукский район – 203

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 43

Куньинский район – 47

Локнянский район - 19

Невельский район - 156

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 139

Опочецкий район – 56

Островский район – 363

Палкинский район - 58

Печорский район – 101

Плюсский район – 104

Порховский район - 179

Псковский район – 440

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 30

Себежский район – 38

Струго-Красненский район – 51

Усвятский район - 26