20 сентября в Пскове пройдет бесплатная экскурсия о Пскове XVI века

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня в Пскове состоится бесплатная экскурсия в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский».

Как сообщают организаторы мероприятия, прогулка состоится 20 сентября в 16:00. Сбор у отеля «Покровский». Предварительно записаться на экскурсию нужно в соответствующей беседе сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль продлится с 21 по 27 сентября. Основные мероприятия пройдут в формате онлайн.

Из познавательных видео, которые будут публиковаться на стене сообщества, можно будет узнать много интересного об осаде Пскова, политической ситуации в те времена в целом, о повседневной жизни средневекового города XVI века. Кроме того, для зрителей проведут гончарный и кузнечный мастер-классы.