39 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 39 жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За все время пандемии в Псковской области 5 172 человека заразилось коронавирусом.

По состоянию на 20 сентября от коронавируса уже вылечилось 3 887 псковичей, за минувший день в регионе поправились 38 человек.

За все время пандемии в Псковской области умерли 65 человек.

Губернатор отметил, что за минувшие сутки в активных очагах никаких изменений не произошло.